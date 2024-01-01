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Определение цены
Цена указана в рублях за 1000 символов. Расчет происходит по количеству символов отправленных на синтез.
Пример расчета
Предположим, вам нужно озвучить 100 символов голосом с ценой 2.4. По завершению синтеза с баланса спишется всего 24 копейки, так как тарификация рассчитывается с шагом в один символ.
• При повторной отправке текста с баланса списывается только за предложения в которых были правки. Добавление или изменение коррекционных знаков + и - считаются правкой.
• Если отправить уже озвученный текст с измененными настройками(скорость, высота, формат и другие), списаний не будет.
Безлимит
Голоса у которых вместо цены указано FREE работают безлимитно для всех авторизованных пользователей с положительным балансом. Чтобы пользоваться этими голосами без ограничений, достаточно один раз пополнить баланс. При использовании этих голосов никаких списаний не происходит.