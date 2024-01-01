Определение цены

Пример расчета

Предположим, вам нужно озвучить 100 символов голосом с ценой 2.4. По завершению синтеза с баланса спишется всего 24 копейки, так как тарификация рассчитывается с шагом в один символ.

• При повторной отправке текста с баланса списывается только за предложения в которых были правки. Добавление или изменение коррекционных знаков + и - считаются правкой.

• Если отправить уже озвученный текст с измененными настройками(скорость, высота, формат и другие), списаний не будет.