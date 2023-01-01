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Вопрос-ответ

Здесь публикуются ответы на наиболее частые вопросы

Почему программа ограничена в использовании и нужен переход в платную версию?

На главной странице распологается демонстрационная версия для ознакомления. Сделать программу бесплатной не представляется возможным, так как содержание несет финансовую нагрузку и трудозатраты. Оплата сервера, обеспечение бесперебойной работы, разработка и улучшение программного обеспечения, взаимодействие с пользователем. Всё это не может быть бесплатным.

Могу ли я использовать синтез речи в коммерческих целях?

Вы гарантированно можете использовать синтез в коммерческих целях только после оплаченной услуги "синтез речи" в личном кабинете. Это дает Вам право ссылаться на наш сервис в случае любых юридических вопросов. После оплаты услуги, полученный файл становится вашей собственностью. Если Вы используете ознакомительную демо версию(без регистрации) и оплаты в коммерческих целях, TEXTTOSPEECH.RU не дает никаких правовых гарантий.

Где можно ознакомится подробно с тарифами и ценами?

Подробно ознакомиться с тарифами и ценами вы можете на странице Подробно ознакомиться с тарифами и ценами вы можете на странице Тарифы

Если цена голоса дороже, означает ли это что синтез этого голоса качественнее и лучше?

Нет, не означает, но часто это так. Цена формируется из совокупности затрат на представляемый голос. У каждого голоса свой алгоритм. Чем сложнее алгоритм, тем больше мощностей теребуется от сервера. На цену также могут влиять и лицензии, авторские права, локация разработчика конкретного голоса.

Как происходит расчет списания с баланса?

В момент нажатия кнопки "озвучить" на сервер отправляется текст. Программа считает количество символов в тексте включая пробелы. В зависимости от того к какой категории относится голос, происходит расчет согласно тарифу этой категории и списание с баланса.

Почему с баланса списывается когда я нажимаю озвучить, а не по кнопке скачать?

Организовать списание средств за скаченный файл возможно, но в таком случае придется заложить в цену все возможные правки. Синтез не обходится для сервиса бесплатно. Также пользователь сможет просто записать воспроизводимый голос и не нажимать кнопку скачать. Списание средств по факту отправки текста на синтез, более рационально и дешевле для пользователей. Чтобы снизить расходы, разделите текст на несколько небольших частей и озвучьте поочередно. Если понадобится правка, вам не придется снова отправлять большой текст.

Где прослушать примеры голосов?

Для того чтобы прослушать пример голоса, кликните на круглый значек PLAY, который находится справа от имени голоса.

Я оплатил, но денег на балансе нет?

Как правило зачисление происходит сразу после оплаты, не более 15 минут. Однако в платежных/банковских системах бывают задержки. Наш сервис не может повлиять на задержки платежных систем, но если средства не появились на балансе спустя 3 часа после оплаты, мы рекомендуем обратиться в поддержку Как правило зачисление происходит сразу после оплаты, не более 15 минут. Однако в платежных/банковских системах бывают задержки. Наш сервис не может повлиять на задержки платежных систем, но если средства не появились на балансе спустя 3 часа после оплаты, мы рекомендуем обратиться в поддержку контакты . При обращении укажите платежную систему через которую Вы оплачивали, сумму, время и свой логин(почту на которую зарегистрирован аккаунт).

Почему нет мобильного приложения?

Мы не стали разрабатывать мобильное приложение из-за отсутствия в нем смысла. Наш сервис использует голоса, которые основаны на нейросети. Соответственно их работа без доступа в интернет невозможна. То есть, приложение не будет работать оффлайн, а значит необходимость в таком приложении отсутствует. Вы можете пользоваться программой онлайн через браузер, не занимая место лишним приложением на своем устройстве.

Забыл пароль как восстановить?

В целях повышенной безопасности автоматического восстановления пароля нет. Если вы забыли пароль, то вам необходимо написать нам на почту В целях повышенной безопасности автоматического восстановления пароля нет. Если вы забыли пароль, то вам необходимо написать нам на почту support@texttospeech.ru с указанием своего логина(почтового ящика).

Кнопка скачать не работает, что делать?

Прежде чем скачать, необходимо отправить текст на синтез нажав кнопку "озвучить". Как только синтез будет завершен, вы услышите звук и кнопка "скачать" станет активной(зеленого цвета). Кнопка "скачать" не активна(белого цвета) в двух случаях: После вставки текста вы не нажали кнопку "озвучить". Текст был изменен после того как вы озвучили. Внимание! На некоторых мобильных устройствах Apple, скачивание любых звуковых файлов запрещено. Рекомендуем в этом случае использовать десктопное устройство.