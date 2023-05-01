TEXTTOSPEECH.RU

В английском языке(США) появились голоса, которые умеют петь. Расширена категория FREE.

Важное обновление! Высокая скорость обработки при правках текста. Существенно снижены расходы пользователей. После синтеза, коррекция голоса настройками стала бесплатной!

Голоса Максим-бот и Рузана перенесены из категории STND в FREE! Голоса Дмитрий, Дария из PREM в STND.

Добавлены дополнительные эффекты: зхо, сдвиг октавы с перекрытием, расширена частота дискретизации.

Добавлены новые голоса:

Русский(Казахстан) Алмаз

Узбекский(Узбекистан) Зухра

Казахский(Казахстан) Байбек и Амира

И снова мы добавляем огромное количество голосов. 146 стран мира! Расширена категория 'FREE'. Теперь мы лидеры по количеству и доступности! В меню выбора голосов добавлена функция play, чтобы вы могли слушать примеры.

Добавлены новые качественные голоса! Русский мужской голос Григорий, Русские женские голоса Катерина и Мария.

Друзья, рады Вам сообщить. Мы начали разработку в области обучения новых эксклюзивных голосов! Оставайтесь с нами. Впереди много интересного!

Сервис прошел обновление! Добавились новые эксклюзивные голоса! Чтобы вам легче было их найти, мы пометили их * звездочкой!



Голоса Наталья и Константин переведены из категории STND в категорию FREE.

Мы обновили личный кабинет!!! Появились новые разделы и функции. Если у Вас есть замечания или предложения, пишите нам!

Изменились тарифы, появились специальные условия и голоса категории "FREE".

Мы рады сообщить! За минувшую ночь сервис прошел обновление. Добавились новые голоса!

Наш сервис больше не принимает PayPal. Вместо этого мы добавили Payeer.

Добавлены новые голоса Казахстан и Узбекистан.

Наш сервис минувшей ночью прошел обновление. Для большинства голосов был внедрен новый алгоритм, скорость обработки больших текстов выросла кратно, даже при большом объеме текста.

Готовится выпуск обновленний. Программа сможет работать значительно быстрее.

Увеличено количество символов которое программа может обработать за один раз.

Реализована возможность простого API подключения к сервису.

Внесены изменения в дизайн.

В платной версии появились дополнительные настройки.

Обновлена форма входа. Аккаунты социальных сетей и почты объеденены.

Добавлены новые голоса (Украина).

Теперь все комиссии при оплате покрывает сервис. Добавлены: PayPal, Webmoney, Qiwi, Юmoney, Card.

Добавлены детские голоса Сюзан и Джастин(США).