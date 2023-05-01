TEXTTOSPEECH.RU

Более тысячи виртуальных голосов здесь!


Вам могут быть интересны голоса:
Деда Мороза, Ленина, Бабушки, Мишутки, Детские и другие.

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Озвучка текста реалистичными голосами нейросетей

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Ермилов

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    Русский (Россия)

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  • uk-UA

    Украинский (Украина)

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  • en-US

    Английский (США)

    88
  • fr-FR

    Французский (Франция)

    31
  • de-DE

    Немецкий (Германия)

    37
  • en-GB

    Английский (Великобритания)

    42
  • it-IT

    Итальянский (Италия)

    28
  • pl-PL

    Польский (Польша)

    17
  • et-EE

    Эстонский (Эстония)

    2
  • cs-CZ

    Чешский (Чехия)

    4
  • lv-LV

    Латышский (Латвия)

    4
  • lt-LT

    Литовский (Литва)

    3
  • ro-RO

    Румынский (Румыния)

    5
  • hu-HU

    Венгерский (Венгрия)

    4
  • nl-NL

    Нидерландский (Нидерланды)

    15
  • kk-KZ

    Казахский (Казахстан)

    5
  • uz-UZ

    Узбекский (Узбекистан)

    3
  • hy-AM

    Армянский (Армения)

    2
  • az-AZ

    Азербайджанский (Азербайджан)

    2
  • ka-GE

    Грузинский (Грузия)

    2
  • mn-MN

    Монгольский (Монголия)

    2
  • tr-TR

    Турецкий (Турция)

    16
  • fi-FI

    Финский (Финляндия)

    5
  • nb-NO

    Норвежский (Норвегия)

    16
  • sv-SE

    Шведский (Швеция)

    14
  • da-DK

    Датский (Дания)

    12
  • is-IS

    Исландский (Исландия)

    6
  • sr-RS

    Сербский (Сербия)

    4
  • sk-SK

    Словацкий (Словакия)

    4
  • sl-SI

    Словенский (Словения)

    2
  • hr-HR

    Хорватский (Хорватия)

    2
  • es-ES

    Испанский (Испания)

    32
  • ga-IE

    Ирландский (Ирландия)

    2
  • el-GR

    Греческий (Греция)

    4
  • bg-BG

    Болгарский (Болгария)

    4
  • pt-PT

    Португальский (Португалия)

    16
  • hi-IN

    Хинди (Индия)

    15
  • si-LK

    Синхала (Шри-Ланка)

    2
  • ja-JP

    Японский (Япония)

    23
  • ta-SG

    Тамильский (Сингапур)

    2
  • af-ZA

    Африкаанс (Южная Африка)

    3
  • sq-AL

    Албанский (Албания)

    2
  • am-ET

    Амхарик (Эфиопия)

    2
  • ar-AR

    Арабский (Аргентина)

    0
  • ar-DZ

    Арабский (Алжир)

    2
  • ar-BH

    Арабский (Бахрейн)

    2
  • ar-EG

    Арабский (Египет)

    2
  • ar-IQ

    Арабский (Ирак)

    2
  • ar-IL

    Арабский (Израиль)

    0
  • ar-JO

    Арабский (Иордания)

    2
  • ar-KW

    Арабский (Кувейт)

    2
  • ar-LB

    Арабский (Ливан)

    2
  • ar-LY

    Арабский (Ливия)

    2
  • ar-MA

    Арабский (Марокко)

    2
  • ar-OM

    Арабский (Оман)

    2
  • ar-PS

    Арабский (Палестинская Автономия)

    0
  • ar-QA

    Арабский (Катар)

    2
  • ar-SA

    Арабский (Саудовская Аравия)

    2
  • ar-SY

    Арабский (Сирия)

    2
  • ar-TN

    Арабский (Тунис)

    2
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    2
  • ar-YE

    Арабский (Йемен)

    2
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    Арабский (неизвестно)

    9
  • eu-ES

    Баскский (Испания)

    3
  • bn-IN

    Бенгальский (Индия)

    6
  • bs-BA

    Боснийский (Босния и Герцеговина)

    2
  • bn-BD

    Бенгальский (Бангладеш)

    2
  • my-MM

    Бирманский (Мьянма)

    2
  • ca-ES

    Каталанский (Испания)

    5
  • nl-BE

    Нидерландский (Бельгия)

    6
  • en-AU

    Английский (Австралия)

    34
  • en-CA

    Английский (Канада)

    2
  • en-GH

    Английский (Гана)

    0
  • en-HK

    Английский (Гонконг)

    2
  • en-IN

    Английский (Индия)

    12
  • en-IE

    Английский (Ирландия)

    2
  • en-KE

    Английский (Кения)

    2
  • en-NZ

    Английский (Новая Зеландия)

    2
  • en-NG

    Английский (Нигерия)

    2
  • en-PH

    Английский (Филиппины)

    2
  • en-SG

    Английский (Сингапур)

    2
  • en-ZA

    Английский (Южная Африка)

    2
  • en-TZ

    Английский (Танзания)

    2
  • en-WLS

    Английский (валлийский)

    1
  • cy-GB

    Валлийский (Великобритания)

    2
  • fil-PH

    Филиппинский (Филиппины)

    10
  • fr-BE

    Французский (Бельгия)

    2
  • fr-CA

    Французский (Канада)

    16
  • fr-CH

    Французский (Швейцария)

    2
  • gl-ES

    Галисийский (Испания)

    3
  • de-AT

    Немецкий (Австрия)

    2
  • de-CH

    Немецкий (Швейцария)

    2
  • gu-IN

    Гуджарати (Индия)

    6
  • he-IL

    Иврит (Израиль)

    10
  • ml-IN

    Малайялам (Индия)

    8
  • id-ID

    Индонезийский (Индонезия)

    11
  • it-CH

    Итальянский (Швейцария)

    0
  • jv-ID

    Японский (Индонезия)

    2
  • kn-IN

    Каннада (Индия)

    6
  • ur-IN

    Урду (Индия)

    2
  • pa-IN

    Пенджаби (Индия)

    8
  • ur-PK

    Урду (Пакистан)

    2
  • km-KH

    Кхмерский (Камбоджа)

    2
  • ko-KR

    Корейский (Корея)

    23
  • lo-LA

    Лаосский (Лаос)

    2
  • mk-MK

    Македонский (Северная Македония)

    2
  • ms-MY

    Малайский (Малайзия)

    10
  • mt-MT

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    2
  • mr-IN

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    8
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    Непальский (Непал)

    2
  • ps-AF

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    2
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    2
  • pt-BR

    Португальский (Бразилия)

    27
  • ta-LK

    Тамильский (Шри-Ланка)

    2
  • ta-MY

    Тамильский (Малайзия)

    2
  • su-ID

    Сунданский (Индонезия)

    2
  • so-SO

    Сомали (Республика Сомали)

    2
  • es-AR

    Испанский (Аргентина)

    2
  • es-BO

    Испанский (Боливия)

    2
  • es-CL

    Испанский (Чили)

    2
  • es-CO

    Испанский (Колумбия)

    2
  • es-CR

    Испанский (Коста-Рика)

    2
  • es-CU

    Испанский (Куба)

    2
  • es-DO

    Испанский (Доминиканская Республика)

    2
  • es-EC

    Испанский (Эквадор)

    2
  • es-SV

    Испанский (Эль-Сальвадор)

    2
  • es-GQ

    Испанский (Экваториальная Гвинея)

    2
  • es-GT

    Испанский (Гватемала)

    2
  • es-HN

    Испанский (Гондурас)

    2
  • es-MX

    Испанский (Мексика)

    17
  • es-NI

    Испанский (Никарагуа)

    2
  • es-PA

    Испанский (Панама)

    2
  • es-PY

    Испанский (Парагвай)

    2
  • es-PE

    Испанский (Перу)

    2
  • es-PR

    Испанский (Пуэрто-Рико)

    2
  • es-UY

    Испанский (Уругвай)

    2
  • es-US

    Испанский (США)

    19
  • es-VE

    Испанский (Венесуэла)

    2
  • es-LA

    Испанский (Лаос)

    0
  • sw-KE

    Суахили (Кения)

    2
  • sw-TZ

    Суахили (Танзания)

    2
  • ta-IN

    Тамильский (Индия)

    10
  • te-IN

    Телугу (Индия)

    4
  • cmn-TW

    Китайский (стандартный)

    6
  • yue-CN

    Китайский (кантонскийб упрощенный)

    2
  • zh-HK

    Китайский (кантонский, традиционный)

    3
  • zh-CN

    Китайский (мандаринский, упрощенный)

    26
  • zh-TW

    Китайский (тайваньский, мандаринский, традиционный)

    3
  • wuu-CN

    Китайский (диалект, упрощенное письмо)

    2
  • yue-HK

    Китайский (Гонконг)

    4
  • cmn-CN

    Китайский (Северный)

    9
  • th-TH

    Тайский (Таиланд)

    4
  • vi-VN

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    10
  • zu-ZA

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    2

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  • male

    Ермилов

  • male

    Николай

  • male

    Евгений

  • male

    Анатолий

  • male

    Константин

  • male

    Захар

  • female

    Оксана

  • female

    Александра

  • female

    Татьяна

  • female

    Анастасия

  • female

    Жанна

  • female

    Анжелика

  • male

    Никита

  • female

    Наталья

  • female

    Абрамова

  • male

    Левитан

  • male

    Смоки

  • male

    Захар

  • male

    Евгений

  • male

    Мустафа

  • female

    Зейнеп

  • male

    Максим-бот

  • female

    Рузана

  • female

    Грейс

  • male

    Мэтью

  • male

    Остин

  • male

    Эрл

  • male

    Уилфред

  • male

    Уинстон

  • male

    Трэвис

  • female

    Бренда

  • male

    Саймон

  • male

    Фабьен

  • male

    Жерар

  • female

    Хелга

  • male

    Манфред

  • male

    Альваро

  • male

    Эдмундо

  • female

    Дэуса

  • female

    Жуана

  • male

    Лагос

  • female

    Бесари

  • female

    Сумико

  • female

    Харука

  • male

    Широ

  • male

    Шин

  • male

    Ханьюл

  • female

    Тхан

  • male

    Стич (Лило и Стич)

  • male

    Голос (Крик)

  • male

    Ракета (Стражи галактики)

  • male

    C-3PO (Star Wars)

  • male

    Штурмовик (Star Wars)

  • female

    Поющий-1

  • male

    Поющий-2

  • male

    Поющий-3

  • female

    Поющий-4

  • female

    Поющий-5

  • male

    Поющий-6

  • male

    Поющий-7 (бурундук)

  • female

    Поющий-8

  • male

    Владимир

  • male

    Пётр

  • male

    Александр

  • male

    Михаил

  • female

    Галина

  • female

    Марина

  • female

    Анна

  • female

    Дарья

  • female

    Юлия

  • female

    Виктория

  • female

    Ассель

  • female

    Кэрл

  • female

    Келли

  • female

    Саманья

  • female

    Алима

  • male

    Акиф

  • male

    Вазир

  • female

    Гади

  • female

    Абарна

  • male

    Бадри

  • female

    Мирослава

  • female

    Селия

  • female

    Чанчунь

  • male

    Бао

  • female

    Чанчунь

  • male

    Бао

  • female

    Элишка

  • female

    Мари

  • male

    Виллум

  • female

    Астрид

  • female

    Вилма

  • female

    Саския

  • male

    Томас

  • female

    Элс

  • male

    Дик

  • male

    Хендрик

  • female

    Марика

  • female

    Анни

  • female

    Алетта

  • male

    Кристофер

  • female

    Кэндис

  • male

    Дерек

  • female

    Шарлин

  • male

    Адам

  • male

    Эллиот

  • female

    Кристин

  • female

    Миа

  • male

    Джек

  • female

    Ава

  • male

    Райли

  • female

    Хезер

  • female

    Хайди

  • male

    Ральф

  • female

    Августа

  • male

    Фридрих

  • male

    Герберт

  • female

    Марлен

  • male

    Браин

  • male

    Дональд

  • female

    Маргарет

  • male

    Рони

  • female

    Сандра

  • female

    Барбара

  • female

    Дороти

  • female

    Хелен

  • male

    Вильям

  • male

    Стив

  • female

    Кайли

  • female

    Роуз

  • male

    Конрад

  • male

    Фидель

  • female

    Кайса

  • female

    Жизель

  • male

    Этьенн

  • female

    Николет

  • male

    Рауль

  • female

    Анастаси

  • male

    Жан

  • female

    Мэриан

  • male

    Готье

  • female

    Жюлиет

  • female

    Пелагея

  • female

    Анкита

  • male

    Викрам

  • female

    Яшви

  • male

    Арнав

  • male

    Рохан

  • female

    Дришиа

  • female

    Каталин

  • female

    Фритрика

  • female

    Тирта

  • male

    Kуват

  • male

    Tрай

  • female

    Нирмала

  • female

    Летиция‎

  • female

    Инес

  • male

    Артуро

  • male

    Гуерино

  • female

    Иоши

  • female

    Аяка

  • male

    Керо

  • male

    Хитоши

  • female

    Хришита

  • male

    Сахель

  • female

    Чанми

  • female

    Соён

  • male

    ДжунгХи

  • male

    СуЮнг

  • male

    Янис

  • female

    Салика

  • male

    Сарман

  • female

    Насика

  • male

    Шумат

  • female

    Арага

  • male

    Ханул

  • female

    Лихуа

  • male

    Цзинсун

  • male

    Чжан

  • female

    Мей

  • female

    Яньлинь

  • male

    Хенг

  • male

    Линг

  • female

    Агата

  • male

    Роалд

  • female

    Вильда

  • male

    Андор

  • female

    Келда

  • female

    Агнешка

  • male

    Болеслав

  • male

    Войцех

  • female

    Виеслава

  • female

    Иренка

  • female

    Изадора

  • male

    Пауло

  • female

    Беатриса

  • female

    Луиса

  • male

    Алвару

  • male

    Бернарду

  • female

    Раулина

  • female

    Канти

  • male

    Бахман

  • female

    Тара

  • male

    Иша

  • female

    Вайолка

  • female

    Людмила

  • male

    Станислав

  • female

    Полина

  • male

    Борис

  • female

    Елена

  • female

    Миряна

  • female

    Верослава

  • female

    Кармела

  • male

    Андрес

  • female

    Эсмеральда

  • female

    Валенсия

  • female

    Мелисса

  • male

    Лукас

  • male

    Лоренс

  • female

    Ингрид

  • female

    Вильма

  • female

    Черстин

  • male

    Виллиам

  • male

    Лукас

  • female

    Ахана

  • male

    Мадхуп

  • female

    Ааряхи

  • male

    Лакшит

  • female

    Лилинг

  • female

    Зехра

  • male

    Метехан

  • female

    Фатма

  • female

    Зюмра

  • male

    Серкан

  • female

    Варвара

  • female

    Бетэния

  • female

    Радка

  • female

    Имелда

  • female

    Юстина

  • female

    Дария

  • male

    Дмитрий

  • female

    Катерина

  • female

    Мария

  • male

    Григорий

  • female

    Алена

  • male

    Ермилов

  • male

    Захар

  • female

    Оксана

  • female

    Анжелика

  • female

    Жанна

  • male

    Филипп

  • male

    Алмаз

  • male

    Байбек

  • female

    Амира

  • female

    Зухра

  • female

    Леа

  • male

    Никита

  • female

    Маруся

  • female

    Татьяна

  • female

    Ирина

  • female

    Лена

  • female

    Регина

  • male

    Роман

  • male

    Савелий

  • female

    Евгения

  • male

    Валерий

  • male

    Василий

  • male

    Андрей

  • female

    Олеся

  • female

    Алима

  • male

    Акиф

  • male

    Вазир

  • female

    Гади

  • female

    Абарна

  • male

    Бадри

  • female

    Элишка

  • female

    Мари

  • male

    Виллум

  • female

    Астрид

  • female

    Вилма

  • female

    Саския

  • male

    Томас

  • female

    Элс

  • male

    Дик

  • male

    Хендрик

  • female

    Марика

  • female

    Анни

  • female

    Алетта

  • male

    Кристофер

  • female

    Кэндис

  • male

    Дерек

  • female

    Шарлин

  • male

    Адам

  • male

    Эллиот

  • female

    Кристин

  • female

    Миа

  • male

    Джек

  • female

    Ава

  • male

    Райли

  • female

    Хезер

  • female

    Хайди

  • male

    Ральф

  • female

    Августа

  • male

    Фридрих

  • male

    Герберт

  • female

    Марлен

  • male

    Браин

  • male

    Дональд

  • female

    Маргарет

  • male

    Рони

  • female

    Сандра

  • female

    Барбара

  • female

    Дороти

  • female

    Хелен

  • male

    Вильям

  • male

    Стив

  • female

    Кайли

  • female

    Роуз

  • male

    Конрад

  • male

    Фидель

  • female

    Линда

  • female

    Жизель

  • male

    Этьенн

  • female

    Николет

  • male

    Рауль

  • female

    Анастаси

  • male

    Жан

  • female

    Мэриан

  • male

    Готье

  • female

    Жюлиет

  • female

    Пелагея

  • female

    Анкита

  • male

    Викрам

  • female

    Яшви

  • male

    Арнав

  • male

    Рохан

  • female

    Дришиа

  • female

    Каталин

  • female

    Тирта

  • male

    Kуват

  • male

    Tрай

  • female

    Нирмала

  • female

    Летиция‎

  • female

    Инес

  • male

    Артуро

  • male

    Гуерино

  • female

    Иоши

  • female

    Аяка

  • male

    Керо

  • male

    Хитоши

  • female

    Хришита

  • male

    Сахель

  • female

    Чанми

  • female

    Соён

  • male

    ДжунгХи

  • male

    СуЮнг

  • female

    Салика

  • male

    Сарман

  • female

    Насика

  • male

    Шумат

  • female

    Арага

  • male

    Ханул

  • female

    Лихуа

  • male

    Цзинсун

  • male

    Чжан

  • female

    Мей

  • female

    Яньлинь

  • male

    Хенг

  • male

    Линг

  • female

    Агата

  • male

    Роалд

  • female

    Вильда

  • male

    Андор

  • female

    Келда

  • female

    Агнешка

  • male

    Болеслав

  • male

    Войцех

  • female

    Виеслава

  • female

    Иренка

  • female

    Изадора

  • male

    Пауло

  • female

    Беатриса

  • female

    Луиса

  • male

    Алвару

  • male

    Бернарду

  • female

    Раулина

  • female

    Канти

  • male

    Бахман

  • female

    Тара

  • male

    Иша

  • female

    Вайолка

  • female

    Людмила

  • male

    Станислав

  • female

    Полина

  • male

    Борис

  • female

    Елена

  • female

    Верослава

  • male

    Андрес

  • female

    Эсмеральда

  • female

    Валенсия

  • female

    Мелисса

  • male

    Лукас

  • male

    Лоренс

  • female

    Ингрид

  • female

    Вильма

  • male

    Виллиам

  • female

    Карин

  • male

    Лукас

  • female

    Ахана

  • male

    Мадхуп

  • female

    Зехра

  • male

    Метехан

  • female

    Фатма

  • female

    Зюмра

  • male

    Серкан

  • female

    Варвара

  • female

    Кэти

  • female

    Энни

  • male

    Хамберт

  • female

    Поли

  • female

    Одри

  • female

    Хизер

  • male

    Джаспер

  • male

    Кайл

  • male

    Лукас

  • male

    Маркус

  • female

    Рейчел

  • female

    Тина

  • male

    Нил

  • male

    Трэвис

  • male

    News1

  • male

    News2

  • female

    News3

  • female

    News4

  • female

    Адри

  • male

    Виллем

  • male

    Амеха

  • female

    Мекдес

  • female

    Фатима

  • male

    Хамдан

  • male

    Али

  • female

    Лейла

  • female

    Амина

  • male

    Исмаэль

  • female

    Сальма

  • male

    Шакир

  • male

    Бассель

  • female

    Рана

  • female

    Сана

  • male

    Тайм

  • male

    Фахед

  • female

    Нура

  • female

    Лейла

  • male

    Рами

  • female

    Иман

  • male

    Омар

  • male

    Джамал

  • female

    Мауна

  • male

    Абдулла

  • female

    Айша

  • female

    Амаль

  • male

    Моаз

  • male

    Хамед

  • female

    Зария

  • female

    Амани

  • male

    Лейт

  • male

    Хеди

  • female

    Рим

  • female

    Марьям

  • male

    Салех

  • male

    Бабек

  • female

    Бану

  • male

    Борислав

  • female

    Калина

  • female

    Набанита

  • male

    Прадип

  • male

    Башкарь

  • female

    Танишаа

  • male

    Горан

  • female

    Весна

  • female

    Джоана

  • female

    Альба

  • male

    Энрик

  • male

    Антонин

  • female

    Власта

  • male

    Алед

  • female

    Ниа

  • female

    Кристель

  • male

    Йеппе

  • female

    Ингрид

  • male

    Йонас

  • male

    Ян

  • female

    Лени

  • female

    Катя

  • female

    Амала

  • male

    Бернд

  • male

    Кристоф

  • male

    Конрад

  • female

    Эльке

  • female

    Гизела(дет)

  • male

    Каспер

  • male

    Киллиан

  • female

    Кларисса

  • male

    Клаус

  • female

    Луиза

  • female

    Майя

  • male

    Ральф

  • female

    Таня

  • female

    Афина

  • male

    Несторас

  • female

    Наташа

  • male

    Уильям

  • female

    Клара

  • male

    Лиам

  • female

    Либби

  • female

    Эбби

  • male

    Алфи

  • female

    Белла

  • male

    Эллиот

  • male

    Итан

  • female

    Холли

  • female

    Мэйси(дет)

  • male

    Ной

  • male

    Оливер

  • female

    Оливия

  • male

    Райан

  • female

    Соня

  • male

    Томас

  • female

    Миа

  • male

    Сэм

  • female

    Ян

  • male

    Коннор

  • female

    Эмили

  • female

    Нирджа

  • male

    Прабхат

  • female

    Асилия

  • male

    Чилемба

  • male

    Абео

  • female

    Эзинн

  • male

    Митчелл

  • female

    Молли

  • male

    Джеймс

  • female

    Роза

  • female

    Луна

  • male

    Уэйн

  • male

    Элиму

  • female

    Имани

  • female

    Дженни

  • female

    Дженни

  • male

    Бенджамин

  • female

    Янтарь

  • female

    Анна(дет)

  • female

    Ария

  • female

    Эшли

  • male

    Брэндон

  • male

    Кристофер

  • female

    Кора

  • female

    Элизабет

  • male

    Эрик

  • male

    Джейкоб

  • female

    Мишель

  • female

    Моника

  • female

    Сара

  • female

    Лия

  • male

    Люк

  • female

    Елена

  • male

    Томас

  • male

    Марсело

  • female

    София

  • female

    Каталина

  • male

    Лоренцо

  • male

    Гонсало

  • female

    Саломея

  • male

    Хуан

  • female

    Мария

  • female

    Белкис

  • male

    Мануэль

  • male

    Эмилио

  • female

    Рамона

  • female

    Андреа

  • male

    Луис

  • male

    Альваро

  • female

    Эльвира

  • male

    Хавьер

  • female

    Тереза

  • male

    Андрес

  • female

    Марта

  • male

    Карлос

  • female

    Карла

  • female

    Далия

  • male

    Хорхе

  • male

    Федерико

  • female

    Иоланда

  • female

    Маргарита

  • male

    Роберто

  • male

    Алекс

  • female

    Камила

  • female

    Карина

  • male

    Виктор

  • male

    Марио

  • female

    Таня

  • female

    Лорена

  • male

    Родриго

  • male

    Алонсо

  • female

    Палома

  • male

    Матео

  • female

    Валентина

  • female

    Паола

  • male

    Себастьян

  • female

    Ану

  • male

    Керт

  • female

    Айноа

  • male

    Андер

  • female

    Дилара

  • male

    Фарид

  • female

    Сельма

  • male

    Харри

  • female

    Нура

  • male

    Х-Анджело

  • female

    H-Блессика

  • female

    Шарлин

  • male

    Джерард

  • female

    Сильви

  • male

    Антуан

  • male

    Жан

  • female

    Ариан

  • male

    Фабрис

  • male

    Ален

  • female

    Бриджит

  • female

    Селеста

  • male

    Клод

  • female

    Корали

  • female

    Дениз

  • female

    Элоиза(дет)

  • male

    Анри

  • female

    Жаклин

  • male

    Джером

  • female

    Жозефина

  • male

    Морис

  • male

    Ив

  • female

    Иветт

  • male

    Колм

  • female

    Орла

  • male

    Рой

  • female

    Сабела

  • female

    Дхвани

  • male

    Ниранджан

  • male

    Аври

  • female

    Хила

  • male

    Мадхур

  • female

    Свара

  • female

    Габриела

  • male

    Сречко

  • female

    Ноэми

  • male

    Тамас

  • female

    Анаит

  • male

    Айк

  • male

    Арди

  • female

    Гадис

  • female

    Гудрун

  • male

    Гуннар

  • female

    Изабелла

  • male

    Диего

  • female

    Эльза

  • female

    Нанами

  • male

    Кейта

  • male

    Димас

  • female

    Сити

  • female

    Эка

  • male

    Георгий

  • female

    Айгуль

  • male

    Даулет

  • male

    Писет

  • female

    Среймом

  • male

    Гаган

  • female

    Сапна

  • female

    СолнцеПривет

  • male

    Инджун

  • male

    Чантавонг

  • female

    Кеомани

  • male

    Леонас

  • female

    На

  • female

    Эверита

  • male

    Нильс

  • male

    Александр

  • female

    Мария

  • male

    Мидхун

  • female

    Собхана

  • male

    Батаа

  • female

    Есуи

  • female

    Аарохи

  • male

    Манохар

  • male

    Осман

  • female

    Ясмин

  • female

    Милость

  • male

    Джозеф

  • female

    Нилар

  • male

    Тиха

  • female

    Пернилла

  • male

    Финн

  • female

    Иселин

  • female

    Хемкала

  • male

    Сагар

  • male

    Арно

  • female

    Дена

  • female

    Колетт

  • female

    Фенна

  • male

    Мартен

  • female

    Агнешка

  • male

    Марек

  • female

    Зофия

  • male

    ГулНаваз

  • female

    Латифа

  • female

    Франциска

  • male

    Антонио

  • male

    Дуарте

  • female

    Фернанда

  • female

    Ракель

  • female

    Алина

  • male

    Эмиль

  • female

    Светлана

  • male

    Самира

  • female

    Тилини

  • male

    Лукас

  • female

    Виктория

  • female

    Петра

  • male

    Рок

  • male

    Муза

  • female

    Убакс

  • female

    Анила

  • male

    Илир

  • male

    Николай

  • female

    Софи

  • male

    Джаджанг

  • female

    Тути

  • female

    Софи

  • female

    Хиллеви

  • male

    Маттиас

  • male

    Рафики

  • female

    Зури

  • male

    Дауди

  • female

    Рехема

  • female

    Паллави

  • male

    Валлувар

  • male

    Кумар

  • female

    Саранья

  • female

    Кани

  • male

    Сурья

  • male

    Анбу

  • female

    Венба

  • male

    Мохан

  • female

    Шрути

  • female

    Премвади

  • female

    Ачара

  • male

    Ниват

  • male

    Ахмет

  • female

    Эмель

  • male

    Ярослав

  • female

    Мила

  • female

    Гуль

  • male

    Салман

  • male

    Асад

  • female

    Узма

  • female

    Мадина

  • male

    Сардор

  • female

    ХоайМи

  • male

    НамМин

  • female

    Сяосяо

  • male

    Юньян

  • female

    Сяочэнь

  • female

    Сяохань

  • female

    Сяомо

  • female

    Сяоцю

  • female

    Сяоруй

  • female

    Сяошуан

  • female

    Сяосюань

  • female

    Сяоянь

  • female

    Сяою

  • male

    Юньси

  • male

    Юнье

  • female

    ХиуМаан

  • female

    ХиуГаай

  • male

    ВанЛунг

  • female

    СяоЧэнь

  • female

    СяоЮ

  • male

    Юньчжэ

  • female

    Тандо

  • male

    Темба

  • female

    Аннетте

  • female

    Cарлй

  • male

    Даррен

  • male

    Дунcан

  • female

    Елсие

  • female

    Фрейа

  • female

    Ъоанне

  • male

    Кен

  • female

    Ким

  • male

    Неил

  • male

    Тим

  • female

    Тина

  • male

    Ричи

  • female

    Райчал

  • male

    Давис

  • female

    Ане

  • male

    Асон

  • female

    Нанcи

  • male

    Рогер

  • male

    Стеффан

  • male

    Тони

  • female

    Абрил

  • male

    Арнау

  • male

    Дарио

  • male

    Елиас

  • female

    Естрелла

  • female

    Ирене

  • female

    Лаиа

  • female

    Лиа

  • male

    Нил

  • male

    Саул

  • male

    Тео

  • female

    Триана

  • female

    Вера

  • female

    Беатриз

  • female

    Cандела

  • female

    Cарлота

  • male

    Cеcилио

  • male

    Герардо

  • female

    Ларисса

  • male

    Либерто

  • male

    Луcиано

  • female

    Марина

  • female

    Нуриа

  • male

    Пелайо

  • female

    Рената

  • male

    Йаго

  • male

    Бенигно

  • male

    Cалимеро

  • male

    Cаталдо

  • female

    Фабиола

  • female

    Фиамма

  • male

    Гианни

  • female

    Имелда

  • female

    Ирма

  • male

    Лисандро

  • female

    Палмира

  • female

    Пиерина

  • male

    Риналдо

  • female

    Аои

  • male

    Даиcхи

  • female

    Майу

  • male

    Наоки

  • female

    Схиори

  • male

    Бонгъин

  • male

    Гоокмин

  • female

    Ъимин

  • female

    Сеохйеон

  • female

    Соонбок

  • female

    Йуъин

  • female

    Бренда

  • male

    Донато

  • female

    Елза

  • male

    Фабио

  • female

    Гиованна

  • male

    Хумберто

  • male

    Ъулио

  • female

    Леила

  • female

    Летиcиа

  • female

    Мануела

  • male

    Ниcолау

  • male

    Валерио

  • female

    Йара

  • female

    Xиаотонг

  • male

    Йунзхе

  • female

    Xиаомин

  • male

    Йунсонг

  • female

    Xиаоменг

  • female

    Xиаойи

  • female

    Xиаозхен

  • male

    Йунфенг

  • male

    Йунхао

  • male

    Йунъиан

  • male

    Йунxиа

  • male

    Йунзе

  • male

    Йунденг

  • female

    Xиаобеи

  • female

    Xиаони

  • male

    Йунxианг

  • male

    Йунxи

  • female

    Зейна

  • female

    Чжию

  • female

    Наджа

  • male

    Мадс

  • female

    Лотте

  • male

    Рубен

  • female

    Николь

  • female

    Оливия

  • male

    Рассел

  • female

    Эми

  • female

    Эмма

  • male

    Брайан

  • female

    Адити

  • female

    Равина

  • female

    Мэри(дет)

  • female

    Джоанна

  • female

    Кендра

  • female

    Кимберли

  • female

    Салли

  • male

    Джоуи

  • male

    Джастин(дет)

  • male

    Мэттью

  • male

    Герайнт

  • female

    Шанталь

  • female

    Марлен

  • female

    Вики

  • male

    Ганс

  • female

    Адити

  • female

    Дора

  • male

    Карл

  • female

    Карла

  • female

    Бьянка

  • male

    Джорджио

  • female

    Мизуки

  • male

    Такуми

  • female

    Соён

  • female

    Лив

  • female

    Эва

  • female

    Майя

  • male

    Яцек

  • male

    Ян

  • female

    Камила

  • female

    Витория

  • male

    Рикардо

  • female

    Инес/Инес

  • male

    Криштиану

  • female

    Кармен

  • female

    Кончита

  • female

    Люсия

  • male

    Энрике

  • female

    Миа

  • female

    Лупе

  • female

    Пенелопа

  • male

    Мигель

  • female

    Астрид

  • female

    Филиз

  • female

    Гвинет

  • male

    Мишутка

  • male

    Тёма(дет)

  • female

    Вика(дет)

  • female

    Бабушка

  • male

    Дедушка

  • male

    Дед мороз

  • male

    Ленин

  • female

    Джессика

  • female

    Амелия

  • male

    Мэйсон

  • male

    Диего

  • male

    Энрике

  • male

    Эван

  • female

    Люси

  • male

    Элвуд

  • male

    Кристофер

  • female

    Трейси

  • male

    Грегори

  • female

    Салли

  • female

    Джейн

  • male

    Джаспер

  • female

    Кэнди

  • female

    Лесли

  • female

    Люси

  • female

    Молли

  • male

    Джон

  • male

    Курт

  • male

    Уилфред

  • female

    Шерон

  • female

    Мари

  • male

    Самуэль

  • female

    Кристин

  • male

    Жером

  • female

    Лоран

  • male

    Поль

  • female

    Софи

  • male

    Дюваль

  • female

    Натали

  • male

    Августин

  • female

    Леона

  • male

    Вельф

  • female

    Бруна

символов: 25 максимально: 5000

  С помощью нашей программы можно преобразовать текст в речь, создать аудиопрезентации, рекламные материалы, голосовые новости, образовательный контент, записи голосовой почты, подкасты и многое другое.

  Сервис постоянно обновляется и совершенствуется, добавляются новые голоса и функции

  После авторизации Вам может быть доступно множество качественных нейронных голосов дикторов

  Используя наши услуги, вы защищены законом об авторском праве cоглашение п.2.5.

новости и события

01.05.23 В английском языке(США) появились голоса, которые умеют петь. Расширена категория FREE.

13.03.23 Важное обновление! Высокая скорость обработки при правках текста. Существенно снижены расходы пользователей. После синтеза, коррекция голоса настройками стала бесплатной!

01.03.23 Голоса Максим-бот и Рузана перенесены из категории STND в FREE! Голоса Дмитрий, Дария из PREM в STND.

07.01.23 Добавлены дополнительные эффекты: зхо, сдвиг октавы с перекрытием, расширена частота дискретизации.

06.01.23 Добавлены новые голоса:
Русский(Казахстан) Алмаз
Узбекский(Узбекистан) Зухра
Казахский(Казахстан) Байбек и Амира

29.08.22 И снова мы добавляем огромное количество голосов. 146 стран мира! Расширена категория 'FREE'. Теперь мы лидеры по количеству и доступности! В меню выбора голосов добавлена функция play, чтобы вы могли слушать примеры.

21.08.22 Добавлены новые качественные голоса! Русский мужской голос Григорий, Русские женские голоса Катерина и Мария.

12.08.22 Друзья, рады Вам сообщить. Мы начали разработку в области обучения новых эксклюзивных голосов! Оставайтесь с нами. Впереди много интересного!

09.08.22 Сервис прошел обновление! Добавились новые эксклюзивные голоса! Чтобы вам легче было их найти, мы пометили их * звездочкой!

21.07.22 Голоса Наталья и Константин переведены из категории STND в категорию FREE.

17.07.22 Мы обновили личный кабинет!!! Появились новые разделы и функции. Если у Вас есть замечания или предложения, пишите нам!

02.05.22 Изменились тарифы, появились специальные условия и голоса категории "FREE".

02.05.22 Мы рады сообщить! За минувшую ночь сервис прошел обновление. Добавились новые голоса!

05.03.22 Наш сервис больше не принимает PayPal. Вместо этого мы добавили Payeer.

19.02.22 Добавлены новые голоса Казахстан и Узбекистан.

06.02.22 Наш сервис минувшей ночью прошел обновление. Для большинства голосов был внедрен новый алгоритм, скорость обработки больших текстов выросла кратно, даже при большом объеме текста.

01.02.22 Готовится выпуск обновленний. Программа сможет работать значительно быстрее.

31.01.22 Увеличено количество символов которое программа может обработать за один раз.

24.11.21 Реализована возможность простого API подключения к сервису.

03.11.21 Внесены изменения в дизайн.

05.10.21 В платной версии появились дополнительные настройки.

21.09.21 Обновлена форма входа. Аккаунты социальных сетей и почты объеденены.

10.08.21 Добавлены новые голоса (Украина).

30.07.21 Теперь все комиссии при оплате покрывает сервис. Добавлены: PayPal, Webmoney, Qiwi, Юmoney, Card.

14.07.21 Добавлены детские голоса Сюзан и Джастин(США).

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