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Инструкция по работе с программой синтеза речи

Важно! Для начала работы, подготовьте текст максимально очистив его от спецсимволов, оставив только знаки препинания. Вводите текст только на том языке, который был выбран. Недопустимо смешивание разных языков в одном тексте. В противном случае программа может работать некорректно.

Ударение и коррекция: Используйте знак плюс перед гласной буквой на которую вы хотите сделать акцент. Пример использования: Зам+ок, Л+иса, В+орона. Также вы можете использовать знак плюс для коррекции произношения, если слово читается неверно или не так как вы ожидали. Например: Вс+е (если не поставить знак, иногда произносится как всё) Виде+о (если не поставить знак, иногда произносится как видеа) * некоторые голоса могут не поддерживать ударение.

Пауза: Чтобы поставить паузу, используйте более двух знаков минус(тире). Каждое тире это 0.5 секунды за исключением первого. То есть, три тире будут равняться одной секунде, так как первое тире базовое. Например: Подождем --- теперь скажем. Подождем дольше ----- теперь скажем. * некоторые голоса могут не поддерживать паузы.

Аббревиатуры и сложные слова: Иногда для коррекции некоторых слов, словосочетаний, аббревиатур необходимо писать так, как вы это слышате. Например: ПВО - ПэВэОО.

Повторная отправка текста на синтез: При повторной отправке текста в котором нет изменений, а также не изменен язык и голос, средства с баланса не списываются. Вы можете озвучить текст, а потом менять настройки высоты, скорости, громкости и отправлять повторно. Но если в тексте есть изменения, в том числе коррекция(паузы, ударения), то списания будут только за эту *чаcть текста. * при отправке, программа делит текст по 200 символов и хранит некоторое время части в кеше. Это нужно для экономии, в случае если вам понадобится что-то исправить в большом тексте.